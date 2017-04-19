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AliExpress впервые запустит в России покупки в рассрочку и в кредит

Экономика и бизнес
19 апреля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Первоначально возможность покупок в кредит будет распространяться только на товары российских продавцов в разделе "Молл"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, рассказал ТАСС источник, знакомый с планами компании. Он пояснил, что Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.

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Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе "Молл", а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.

В рассрочку же можно будет взять технику - смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.

В AliExpress подтвердили ТАСС информацию о запуске возможности покупок в кредит или в рассрочку. В компании подчеркнули, что Россия является одним из приоритетных рынков для AliExpress. Помимо того, в китайской компании верят "в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей".

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