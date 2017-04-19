AliExpress впервые запустит в России покупки в рассрочку и в кредит

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, рассказал ТАСС источник, знакомый с планами компании. Он пояснил, что Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.
Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе "Молл", а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.
В рассрочку же можно будет взять технику - смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.
В AliExpress подтвердили ТАСС информацию о запуске возможности покупок в кредит или в рассрочку. В компании подчеркнули, что Россия является одним из приоритетных рынков для AliExpress. Помимо того, в китайской компании верят "в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей".