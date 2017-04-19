МВФ: реформы Трампа могут привести к росту финансовых рисков

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд предупредил, что планируемые президентом США Дональдом Трампом снижение налога на прибыль и ослабление мер финансового регулирования могут привести к росту рискованных операций на рынке, подобных тем, что привели к кризису в 2008 году. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе МВФ, посвященном вопросам глобальной валютно-экономической стабильности.
"Приток наличности, вызванный налоговой реформой, может быть направлен, главным образом, в сектора, которые были вовлечены в деятельность, сопряженную со значительным финансовым риском", - говорится в докладе, который цитирует агентство Reuters. "Такое рискованное поведение ассоциируется с периодическими крупными дестабилизирующими колебаниями в финансовой системе на протяжении последних нескольких десятилетий".
МВФ признает, что существует возможность для совершенствования системы финансового регулирования в США, однако предостерегает от отмены мер по повышению требований к уровню банковского капитала, введенных после финансового кризиса 2008 года в качестве гарантии против повторения подобных событий.
В докладе также отмечается сохранение высоких рисков для финансовой стабильности стран с формирующимися рынками. В частности, источником угрозы МВФ называет меры по защите собственного рынка, которые может предпринять администрация Трампа, а также возможность более быстрого, чем ожидалось, роста учетной ставки в США, который способен вызвать отток капитала с развивающихся рынков.