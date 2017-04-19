Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВФ: реформы Трампа могут привести к росту финансовых рисков

Экономика и бизнес
19 апреля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По мнению фонда, источником угрозы являются меры по защите собственного рынка, которые может принять администрация США
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд предупредил, что планируемые президентом США Дональдом Трампом снижение налога на прибыль и ослабление мер финансового регулирования могут привести к росту рискованных операций на рынке, подобных тем, что привели к кризису в 2008 году. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе МВФ, посвященном вопросам глобальной валютно-экономической стабильности.

"Приток наличности, вызванный налоговой реформой, может быть направлен, главным образом, в сектора, которые были вовлечены в деятельность, сопряженную со значительным финансовым риском", - говорится в докладе, который цитирует агентство Reuters. "Такое рискованное поведение ассоциируется с периодическими крупными дестабилизирующими колебаниями в финансовой системе на протяжении последних нескольких десятилетий".

МВФ признает, что существует возможность для совершенствования системы финансового регулирования в США, однако предостерегает от отмены мер по повышению требований к уровню банковского капитала, введенных после финансового кризиса 2008 года в качестве гарантии против повторения подобных событий.

В докладе также отмечается сохранение высоких рисков для финансовой стабильности стран с формирующимися рынками. В частности, источником угрозы МВФ называет меры по защите собственного рынка, которые может предпринять администрация Трампа, а также возможность более быстрого, чем ожидалось, роста учетной ставки в США, который способен вызвать отток капитала с развивающихся рынков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
У сына обвиняемого во взятке генерала ФСО Лопырева арестованы 63 млн руб., €1 млн
3
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Медведев отказался комментировать лживые обвинения "политических проходимцев"
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
Темы дня
Загрузка...
Реклама