Президент ЕБРР не хочет выхода России из организации

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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент ЕБРР Сума Чакрабарти не хочет, чтобы Россия полностью выходила из этой организации.
"Надеюсь, нет", - ответил он на вопрос ТАСС о том, возможна ли подобная перспектива.
Сума Чакрабарти назвал Россию чрезвычайно ценным членом ЕБРР.
Президент ЕБРР напомнил, что с июля 2014 года совет директоров ЕБРР не утверждает и не принимает к рассмотрению новые проекты для России. По его словам, очередная проверка этого подхода ожидается в середине мая на Кипре.
На вопрос о том, как скоро российский портфель ЕБРР может сократиться до нуля, если нынешний подход не изменится, он точно ответить затруднился. По его словам, это рыночный вопрос и "невозможно предсказать", как будет происходить уменьшение портфеля.