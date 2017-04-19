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Минприроды доработало распоряжение по аукциону на Эргинское месторождение

Экономика и бизнес
19 апреля, 18:24 UTC+3
Распоряжение направлено на рассмотрение в правительство РФ
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минприроды доработало распоряжение о проведении аукциона на Эргинское нефтяное месторождение (ХМАО) и направило его на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Доработали, направили сегодня в правительство", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, доработано ли уже распоряжение по аукциону на Эргинское месторождение.

Ранее Роснедра отменили аукцион на Эргинское нефтяное месторождение из-за технической ошибки. Тогда же министр Сергей Донской дал поручение Роснедрам пересмотреть сумму разового платежа с 7,1 млрд руб. в сторону повышения.

Об интересе к аукциону заявляли "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл". Согласно условиям конкурса, победитель аукциона должен начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и переработать всю добытую нефть на российских НПЗ.

Эргинское нефтяное месторождение - одно из самых крупных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

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