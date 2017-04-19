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ЕБРР готов выделить Киеву до €1 млрд

Экономика и бизнес
19 апреля, 18:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Глава организации в качестве основных направлений финансирования назвал энергетику, агробизнес и банковско-финансовый сектор
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Европейский банк реконструкции и развития готов в нынешнем году выделить украинским властям на нужды экономического развития от €0,5 до 1 млрд. Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге.

"В нынешнем году, наугад, и здесь большой элемент догадки, я бы сказал, что будет от €0,5 до 1 млрд, - заявил Чакрабарти. - Чтобы дойти до €1 млрд инвестиций в нынешнем году, необходимо запустить два-три очень крупных проекта. А я не уверен, что они все будут запущены до конца года... Но возможности есть".

Среди основных направлений вложения средств специалист назвал энергетику и энергоэффективность, агробизнес и банковско-финансовый сектор. По его словам, ЕБРР хотел бы также "больше работать с муниципалитетами" на Украине.

По словам Чакрабарти, активная работа ЕБРР на Украине стала возможной благодаря тому, что там наконец сдвинулся с места процесс реформ. Но и теперь, на его взгляд, в этом отношении "стакан лишь наполовину полон".

В прошлом году, напомнил президент, ЕБРР выделил Украине финансирование примерно на €0,5 млрд, а за два предыдущие годы - примерно на €2,2 млрд.

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