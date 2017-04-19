Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $54 впервые с 6 апреля 2017 г.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,7% и составила $53,94 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $54 за баррель 6 апреля 2017 г.

На этом фоне российский рубль усилил падение к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск вырос на 26 коп., до 56,51 рубля, а курс евро - на 16 коп., до 60,52 рубля.