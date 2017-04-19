Эксперты: S&P может повысить рейтинг России до инвестиционного уровня в течение года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P может повысить суверенный кредитный рейтинг РФ со спекулятивного уровня "ВВ+" до инвестиционного "BBB-" в конце 2017 года или в начале 2018 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявил о том, что к концу 2017 года Россия может вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. "Уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит - дополнительные возможности для притока финансов", - сказал Медведев. Премьер привел оценки рейтинговых агентств Moody`s и Fitch, которые за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный", еще одно агентство S&P 17 марта повысило прогноз по рейтингу до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

В марте агентство S&P поясняло, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что ВВП России вернется на траекторию роста и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы.

Мнение экономистов

Эксперты согласились с Дмитрием Медведевым в том, что российский суверенный кредитный рейтинг от агентства S&P может быть повышен по инвестиционного уровня уже скором будущем. На данный момент из тройки основных международных рейтинговых агентств только Fitch держит кредитный рейтинг РФ в инвестиционной категории. Однако повышение прогноза по рейтингу S&P может привести к тому, что два агентства из трех будут считать долговые обязательства России более привлекательными для инвесторов, чем "спекулятивные" бумаги. "Агентства не могут долго держать такой прогноз неизменным. После какого-то срока они либо должны изменить прогноз, либо повысить рейтинг. Я думаю, что это может произойти в начале следующего года", - считает главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

При этом, по мнению главного экономиста ФГ БКС Владимира Тихомирова, агентство S&P может улучшить рейтинг РФ уже в сентябре текущего года. "Не исключено, что S&P может повысить рейтинг. Если смотреть по плану S&P, то следующий раз, когда они будут рассматривать рейтинг РФ, это будет середина сентября 2017 года. Теоретически они могут повысить рейтинг и в середине сентября, но для этого, по всей видимости, нужно, чтобы российская экономика устойчиво перешла к росту хотя бы дальше небольшому, чтобы бюджетная политика оставалась по-прежнему сбалансированной, как она сейчас проводится, и чтобы риски, связанные с геополитикой, серьезным образом не увеличивались для России", - сказал он.

По словам Тихомирова, сложно сказать, как ситуация будет развиваться через четыре-пять месяцев по этим трем показателям, однако уже сейчас заметно, что экономика постепенно переходит к росту. Экономист отметил, что отдельные сектора российской экономики уже растут, отдельные сектора еще находятся в небольшом минусе, но в целом можно ожидать, что в течение ближайших одного-двух кварталов экономика в целом перейдет к росту. Кроме того, фискальная политика остается достаточно жесткой, резервы увеличиваются, Резервный фонд постепенно пополняется, а серьезных разговоров об усилении санкций пока не ведется, считает эксперт.

"Если эти три фактора останутся в целом благоприятными для России, то не исключено, что S&P может повысить рейтинг в сентябре. Возможно, чуть позже, поскольку иногда они повышают рейтинг не по плану, а тогда, когда видят, что ситуация серьезным образом улучшилась или изменилась. Так что я бы не исключал, что в течение этого года мы можем увидеть повышение рейтинга со стороны S&P", - сказал экономист.

Кроме того, сохраняющиеся санкции могут не стать препятствием для повышения рейтинга РФ от S&P, полагает аналитик Райффазенбанка Денис Порывай. "По моему мнению, может быть ситуация, когда санкции остаются такими, какие они есть сейчас, при этом рейтинг повышается. Если опять же благоприятная цена на нефть и нет никаких политических неопределенностей", - заметил эксперт. Он добавил, что после изменения прогноза по рейтингу сам рейтинг может быть изменен в течение следующих 18 месяцев. "В течение этого года они могут повысить в данном случае суверенный рейтинг", - считает аналитик.