СМИ: Emirates сократит количество полетов в США

Экспедиция МКС-51/52. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 20:10
Главный тренер сборной России по хоккею Знарок присоединится к команде после 22 апреляСпорт 19 апреля, 19:37
Путин отметил вклад "Золотой маски" в укреплении единого культурного пространства РФКультура 19 апреля, 19:31
"Лион" и "Бешикташ" условно отстранены от участия в еврокубках на два годаСпорт 19 апреля, 19:26
WADA: назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не соответствует дорожной картеСпорт 19 апреля, 19:22
Хоккеист Проворов вошел в состав олимпийской сборной России на матчи против швейцарцевСпорт 19 апреля, 19:15
Футболист "Спартака" Маурисио может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"Спорт 19 апреля, 19:14
ГД в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за создание "групп смерти"Общество 19 апреля, 19:13
Электрическое будущее: на мотор-шоу в Шанхае представили 159 авто с "нулевым выхлопом"Экономика и бизнес 19 апреля, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Emirates, один из крупнейших авиаперевозчиков на Ближнем Востоке объявила о сокращении количества полетов в США, начиная со следующего месяца. Об этом сообщило издание Gulf News.
По его информации, данный шаг был предпринят из-за снижения спроса, вызванного ужесточением США мер безопасности и указом президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну гражданам ряда государств преимущественно с мусульманским населением. Авиакомпания сообщила, что сокращение затронет 5 из 12 пунктов назначения в США.
"Это коммерческое решение в ответ на ослабление спроса на поездки в Соединенные штаты. Недавние действия, предпринятые правительством США, связанные с выдачей въездных виз, усилением мер безопасности и ограничениями с электронными устройствами на борту воздушных судов, напрямую повлияли на интересы потребителей и спрос на авиабилеты в США", - заявил изданию представитель Emirates.
Он добавил, что компания будет внимательно следить за ситуацией "с целью восстановления и расширения полетов в США, как только это станет возможно". Кроме того, авиакомпания отметила, что за последние три месяца наблюдалось "значительное ухудшение" ситуации с бронированием рейсов на всех осуществляемых в Соединенные Штаты направлениях.
Издание отмечает, что ежедневные полеты в города Форт-Лодердейл и Орландо будут сокращены до пяти в неделю с 1 и 23 мая соответственно. Рейсы Emirates в Сиэтл и Бостон, которые компания совершала дважды в день, сокращаются до одного раза с 1 и 2 июня соответственно. Полеты в Лос-Анджелес с 1 июля будут совершаться один раз в день вместо прежних двух.
Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ об ужесточении миграционной политики, согласно которому США повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Исключение составляют те, кому уже была выдана виза. Ранее в этот перечень также входил Ирак, однако теперь он из списка исключен. 21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона; данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.