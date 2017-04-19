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СМИ: Emirates сократит количество полетов в США

Экономика и бизнес
19 апреля, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Сообщается, что данный шаг был предпринят из-за снижения спроса, вызванного указом Дональда Трампа о запрете на въезд в страну гражданам ряда государств преимущественно с мусульманским населением
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Emirates, один из крупнейших авиаперевозчиков на Ближнем Востоке объявила о сокращении количества полетов в США, начиная со следующего месяца. Об этом сообщило издание Gulf News.

По его информации, данный шаг был предпринят из-за снижения спроса, вызванного ужесточением США мер безопасности и указом президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну гражданам ряда государств преимущественно с мусульманским населением. Авиакомпания сообщила, что сокращение затронет 5 из 12 пунктов назначения в США.

"Это коммерческое решение в ответ на ослабление спроса на поездки в Соединенные штаты. Недавние действия, предпринятые правительством США, связанные с выдачей въездных виз, усилением мер безопасности и ограничениями с электронными устройствами на борту воздушных судов, напрямую повлияли на интересы потребителей и спрос на авиабилеты в США", - заявил изданию представитель Emirates.

Он добавил, что компания будет внимательно следить за ситуацией "с целью восстановления и расширения полетов в США, как только это станет возможно". Кроме того, авиакомпания отметила, что за последние три месяца наблюдалось "значительное ухудшение" ситуации с бронированием рейсов на всех осуществляемых в Соединенные Штаты направлениях.

Издание отмечает, что ежедневные полеты в города Форт-Лодердейл и Орландо будут сокращены до пяти в неделю с 1 и 23 мая соответственно. Рейсы Emirates в Сиэтл и Бостон, которые компания совершала дважды в день, сокращаются до одного раза с 1 и 2 июня соответственно. Полеты в Лос-Анджелес с 1 июля будут совершаться один раз в день вместо прежних двух.

Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ об ужесточении миграционной политики, согласно которому США повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Исключение составляют те, кому уже была выдана виза. Ранее в этот перечень также входил Ирак, однако теперь он из списка исключен. 21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона; данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

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