Индексы ММВБ и РТС закрылись падением по итогам торгов вслед за нефтью

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги падением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,2% - до 1916,5 пункта, а РТС - на 0,8%, до 1068,55 пункта.
"В четверг индекс ММВБ может повыситься до 1927 пунктов, индекс РТС - до 1084 пунктов, при укреплении рубля на 0,5%, так как нынешнее снижение цен на нефть представляется слабо обоснованным фундаментальными показателями иностранного рынка бензина", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
Стоимость американской валюты, по данным на 19:31 мск, выросла на 0,43% до 56,49 рубля, курс евро увеличился на 0,22% до 60,495 рубля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года снизилась на 1,6% - до $54,03 за баррель. При этом ранее по состоянию на 18:52 мск цены на нефть опустились ниже отметки в $54 за баррель впервые с 6 апреля 2017 года.
Ранее сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США упали за неделю на 1,1 млн баррелей - до 532,3 млн баррелей, при прогнозе их снижения на 1,47 млн баррелей.