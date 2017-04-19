Индексы ММВБ и РТС закрылись падением по итогам торгов вслед за нефтью

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги падением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,2% - до 1916,5 пункта, а РТС - на 0,8%, до 1068,55 пункта.

"В четверг индекс ММВБ может повыситься до 1927 пунктов, индекс РТС - до 1084 пунктов, при укреплении рубля на 0,5%, так как нынешнее снижение цен на нефть представляется слабо обоснованным фундаментальными показателями иностранного рынка бензина", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость американской валюты, по данным на 19:31 мск, выросла на 0,43% до 56,49 рубля, курс евро увеличился на 0,22% до 60,495 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года снизилась на 1,6% - до $54,03 за баррель. При этом ранее по состоянию на 18:52 мск цены на нефть опустились ниже отметки в $54 за баррель впервые с 6 апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США упали за неделю на 1,1 млн баррелей - до 532,3 млн баррелей, при прогнозе их снижения на 1,47 млн баррелей.