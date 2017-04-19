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Частные VIP-вкладчики не вошли в число санаторов банка "Пересвет"

Экономика и бизнес
19 апреля, 20:26 дата обновления: 19 апреля, 20:46 UTC+3
Депозиты физических лиц будут обслуживаться в соответствии с существующими договорными отношениями между банком и клиентом, сообщили в ЦБ
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Банк России не стал включать клиентов банка "Пересвет", чьи вклады превышали гарантированные государством 1,4 млн рублей, в число участников финансового оздоровления кредитной организации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регулятора.

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"Все 70 кредиторов (обязательства "Пересвета" перед которыми были конвертированы в его капитал в соответствии с процедурой bail-in - прим. ТАСС) являются юридическими лицами. Депозиты физических лиц будут обслуживаться в соответствии с существующими договорными отношениями между банком и клиентом", - сообщили в ЦБ.

Ранее в среду Банк России принял решение о санации банка "Пересвет" с использованием механизма bail-in, который предусматривает конвертацию долга кредитной организации в ее капитал и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов. Желание принять участие в финансовом оздоровлении подтвердили более 70 кредиторов банка "Пересвет".

Bail-in для вкладчиков

В конце января 2016 года замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что обсуждается возможность использования механизма bail-in в качестве дополнительной компенсации для крупных вкладчиков. По его словам, речь должна идти о действительно крупных суммах вкладов - около 100 млн руб.

Глава АСВ Юрий Исаев данную идею не поддержал - в отличие от председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая назвала bail-in дополнительным инструментом защиты интересов вкладчиков. При этом глава ЦБ отметила, что подходить к его использованию надо аккуратно. В поддержку участия физлиц в bail-in позднее высказывался глава Сбербанка Герман Греф.

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