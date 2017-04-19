На покрытие "дыры" в балансе "Пересвета" направят 2/3 выделенных на санацию средств

Кадыров: материалы в СМИ об убийствах мирных граждан являются провокацией и неправдойОбщество 19 апреля, 21:56
Футболист Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лигиСпорт 19 апреля, 21:28
Хоккеист "Баффало" Айкел сыграет за сборную США на чемпионате мираСпорт 19 апреля, 21:21
Фийон продолжил предвыборную кампанию несмотря на угрозы террористовМеждународная панорама 19 апреля, 21:18
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $53 впервые с 4 апреля 2017 годаЭкономика и бизнес 19 апреля, 21:12
Россия 20 апреля вынесет на голосование ОЗХО предложение по ситуации в ИдлибеПолитика 19 апреля, 21:09
В ОЗХО подтвердили, что в Хан-Шейхуне был применен зарин или похожее на него веществоМеждународная панорама 19 апреля, 21:04
Как назначали внеочередные парламентские выборы в Великобритании. ДосьеБиографии и справки 19 апреля, 21:03
Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед ЛуческуСпорт 19 апреля, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более двух третей средств, которые Банк России направит на санацию банка "Пересвет" через кредит Агентству страхования вкладов (66,7 млрд рублей - ред.), будет использовано для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью его активов и обязательств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЦБ.
"Финансирование на покрытие дисбаланса определено в размере 47,6 млрд рублей на 15 лет по ставке 0,51%", - рассказали в ЦБ. Ранее регулятор сообщал, что указанный дисбаланс составляет 103,6 млрд рублей.
Оставшиеся 19,1 млрд рублей выделяемых средств будет направлено на поддержание ликвидности. Эти средства ЦБ выделит кредитному учреждению сроком на 6 лет по ставке 4,01%.
Банк России ранее в среду принял решение о санации банка "Пересвет" с использованием механизма bail-in, предусматривающего конвертацию долга кредитной организации в ее капитал. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов.
Желание принять участие в финансовом оздоровлении подтвердили более 70 кредиторов банка "Пересвет". Объем размещенных в банке средств, конвертируемых ими в 15-летние субординированные облигации, составит 69,7 млрд рублей. Банком-санатором выбран Всероссийский банк развития регионов.