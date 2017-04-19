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На покрытие "дыры" в балансе "Пересвета" направят 2/3 выделенных на санацию средств

Экономика и бизнес
19 апреля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В Центробанке сообщили, что финансирование на покрытие дисбаланса будет направлено 47,6 млрд рублей на 15 лет по ставке 0,51%
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более двух третей средств, которые Банк России направит на санацию банка "Пересвет" через кредит Агентству страхования вкладов (66,7 млрд рублей - ред.), будет использовано для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью его активов и обязательств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Финансирование на покрытие дисбаланса определено в размере 47,6 млрд рублей на 15 лет по ставке 0,51%", - рассказали в ЦБ. Ранее регулятор сообщал, что указанный дисбаланс составляет 103,6 млрд рублей.

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Оставшиеся 19,1 млрд рублей выделяемых средств будет направлено на поддержание ликвидности. Эти средства ЦБ выделит кредитному учреждению сроком на 6 лет по ставке 4,01%.

Санация "Пересвета"

Банк России ранее в среду принял решение о санации банка "Пересвет" с использованием механизма bail-in, предусматривающего конвертацию долга кредитной организации в ее капитал. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов.

Желание принять участие в финансовом оздоровлении подтвердили более 70 кредиторов банка "Пересвет". Объем размещенных в банке средств, конвертируемых ими в 15-летние субординированные облигации, составит 69,7 млрд рублей. Банком-санатором выбран Всероссийский банк развития регионов.

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