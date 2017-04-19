WSJ: ExxonMobil просит власти США разрешить сотрудничать с "Роснефтью" в обход санкций

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация ExxonMobil запросила у Министерства финансов США разрешение на сотрудничество с "Роснефтью" по ряду проектов в Черном море в обход введенных Вашингтоном санкций. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal.
Компания просит финансовые власти США ослабить санкционный режим и позволить ей выполнить обязательства перед "Роснефтью" по совместным проектам в Черном море. По информации издания, компания обращается в Минфин США в течение нескольких последних месяцев.
Бывший глава ExxonMobil и сегодняшний госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз заявлял, что компания заинтересована в возобновлении работ совместного с "Роснефтью" предприятия после снятия санкций. ExxonMobil из-за введенных против России санкций свернула 9 из 10 совместных проектов с "Роснефтью", включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и Западной Сибири. Изначально компания оценивала потери от санкций в сумму до $1 млрд.