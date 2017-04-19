"Трудности перевода" из апартаментов в жилье

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Надежда Геращенко/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отчитываясь в среду в Госдуме о работе кабинета министров, затронул давно нерешаемую проблему "нежилого" статуса апартаментов, которые россияне покупают в силу дешевизны и заверений девелоперов, что вскоре эти квартиры станут обычным жильем. Однако обещания не выполняются, как правило, а число владельцев апартаментов с неясным правовым статусом растет. Больше всего эта проблема касается Москвы - здесь концентрируются объекты с апартаментами.

Глава правительства обозначил необходимость четко определить, в каких случаях апартаменты можно перевести в категорию жилых помещений. Пока же в законодательстве даже такого понятия нет, механизм перевода их в жилье отсутствует, сказал ТАСС председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. "Апартаменты, которые построены в нежилом здании, перевести в жилье невозможно", - заключил он.

Медведев призвал упорядочить работу в определении статуса апартаментов с помощью совершенствования жилищного законодательства. По его мнению, необходимо понимание, как в дальнейшем будут регулироваться стройки нежилых помещений и будет ли застройщиком использована процедура перевода помещения из нежилого в жилой фонд с учетом того, что требования к нежилому фонду принципиально другие. Премьер-министр РФ отметил, что надеется на помощь коллег-депутатов из Государственной думы в данном вопросе.

Апартаменты или жилье

Как пояснили в Москомстройинвесте, популярность апартаментов объяснима: люди приобретают их преимущественно по причине их стоимости. Так, цена на этот вид недвижимости на 20% ниже стоимости обычного жилья в многоквартирном доме. Однако дешевизна достигается именно тем, что такие квартиры строятся как нежилые помещения. Во-первых, земельные участки с видом разрешенного использования, не подразумевающего строительства жилья, существенно дешевле. Во-вторых, апартаменты строятся с другими СанПиНами, чем у жилья, с более низкими уровнем инсоляции и звукоизоляции. Кроме того, застройщики не обязаны включать в проект апартаментов социальную инфраструктуру (детские сады, школы, поликлиники), стоимость которой обычно отражается на конечной цене квартиры.

Как объяснили ТАСС в риелторской и консалтинговой компании "Метриум Групп", все это несет некоторые ограничения при дальнейшей эксплуатации помещения. Прежде всего, это отсутствие возможности оформить постоянную регистрацию. Впрочем, в апартаментах, имеющих статус гостиницы, можно оформить временную регистрацию на пять лет, которая дает практически те же права, что и собственнику жилья с "традиционной" пропиской.

Еще одно важное юридическое отличие апартаментов - это повышенные налоговые и коммунальные платежи. Ставка налога на имущество в отношении квартир равна 0,1%, для апартаментов - 0,5%. Однако налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта, которая для апартаментов примерно в полтора раза ниже, чем для квартир. В результате, несмотря на разницу в ставке, налоги на владение апартаментами не являются заградительными. Также собственник апартаментов обязан платить налог на землю, от которого избавлены собственники квартир. Тем не менее данные переплаты с лихвой компенсируются более низкой ценой по сравнению с квартирами, пояснили эксперты.

По мнению директора по маркетингу компании MR Group Евгении Старковой, покупатели понимают особенности данного вида недвижимости. На сегодняшний день доля апартаментов на рынке новостроек Москвы составляет 20-25% от общего количества. "После всплеска появления апартаментных комплексов в 2014-2015 годах, когда эксперты прогнозировали постепенный рост их доли до 50%, этот рынок стабилизировался и занял свою нишу. Мы ожидаем, что процентное соотношение квартир и апартаментов сохранится в пропорции 80/20 и в дальнейшем", - пояснила эксперт. В 2017 году в Москве планируется ввести около 4,6 тыс. апартаментов, это на 12 % больше чем в 2016 году.

Перевод возможен, но труден

Теоретически поменять функциональное назначение апартаментов в Москве можно, но только в тех случаях, если они куплены в составе жилого дома. Для этого действует специальное городское постановление. Однако положительное решение будет принято, только если апартаменты соответствуют всем установленным нормам СанПиНа.

По заверению управляющего партнера "Метриум Групп" Марии Литинецкой, перевод апартаментов в квартиры возможен и на основании Жилищного кодекса РФ. Собственник апартаментов это может сделать самостоятельно, только грамотно вряд ли удастся. В итоге большинство людей предпочитает обращаться в компании, оказывающие такие услуги. Но это обходится недешево.

"Проблема частного перевода апартаментов физлицом в том, что в настоящий момент у населения нет конкретных шаблонов и четких инструкций по заполнению документов для подачи заявки, поэтому самостоятельно сделать перевод, не имея опыта и знаний, практически невозможно. При этом подача заявки на изменение статуса недвижимости облагается высокими пошлинами от 20 тыс. рублей и выше. В случае отрицательного решения, эта сумма не возвращается вне зависимости от причины отказа Департамента городского имущества", - отметила эксперт.

Впрочем, есть несколько случаев перевода апартаментов в жилье самими девелоперами. В этих случаях вносятся коррективы в функциональное назначение здания на стадии проектирования, меняется градостроительная документация на весь объект. Допустим, участок изначально предполагал строительство апартаментов, но нормативы позволяют разместить там жилье, пояснили ТАСС в Москомстройинвесте.

По словам директора по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгении Старковой, их компания перевела апартаменты в статус жилья в таких столичных проектах, как "Водный", "Савеловский Сити" и "Фили Град". Как рассказали корреспонденту ТАСС, представившемуся частным лицом, в инвестиционно-риэлторской компании "Estet a tet", из недавних известных случаев изменения статуса можно отметить "Легенды цветного".

Споры о статусе

Споры о том, что делать с правовым статусом апартаментов, ведутся не первый год. Власти Москвы обозначали несколько моделей. Например, предполагалось, что апартаменты могут получить статус жилых помещений, но без социальной инфраструктуры в пешей доступности, а также с более высоким уровнем налогообложения и дорогой "коммуналкой". Соответствующие предложения содержались в концепции федерального законопроекта о регулировании рынка апартаментов, разработанного в конце 2015 года фондом "Институт экономики города" по заказу московских властей. "Апартаменты - это временное жилье для командировочных сотрудников, студентов, а также людей, проживающих достаточно далеко от места работы и не желающих тратить много времени на дорогу", - обрисовал этот подход глава Москомстройинвеста Тимофеев.

В феврале 2015 года глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил о возможности преобразования апартаментов в "полноценное жилье" путем внесения соответствующих поправок в федеральное законодательство. Он отмечал, что сначала для этого необходимо установить единые требования к жилым помещениям.

В середине апреля 2017 года начальник Управления формирования и реализации инвестиционных программ Москомстройинвеста Наталья Лисюкова на совещании с представителями "Клуба инвесторов Москвы" и "Ассоциации инвесторов Москвы" заявила, что продавая апартаменты как помещения для постоянного проживания, застройщики вводят покупателей в заблуждение. Кроме того, некоторые застройщики предлагают заключить договор долевого участия (ДДУ). Покупатель также должен понимать, что этот договор не гарантирует дальнейшего перевода апартаментов в жилье, предупредила Лисюкова. Для того, чтобы решить проблему, Москомстройинвест обратился к застройщикам и ждет от них аргументированных предложений по определению правового статуса этих помещений.

Однако не понятно, что делать с апартаментами, которые уже построены в столице. Они не могут претендовать на статус жилья, уверены в столичном ведомстве. "Если гипотетически представить, что собственнику апартаментов удастся перевести свое помещение в жилое, его соседи по-прежнему смогут, если захотят, на законных основаниях в своих апартаментах заниматься бизнесом, например, открыть швейный цех, стоматологический кабинет, сдавать в их наем, устраивать шумные вечеринки, то есть сделать проживание рядом абсолютно некомфортным", - подчеркнул сотрудник пресс- службы Москомстройинвеста.

Вариантом решения правового статуса строящихся апартаментов в Москомстройинвесте считают обязать застройщиков, привлекающих средства граждан для возведения апартаментов, заключать договоры долевого участия (ДДУ, 214-ФЗ). В этом случае вложенные средства граждан будут защищены, они будут понимать статус помещения, регистрация ДДУ в Росреестре позволит избежать двойных продаж, у властей же появится точная статистика по числу реализуемых апартаментов.

Если же в будущем в законе определят апартаменты как жилые помещения и пропишут их параметры, этот сегмент рынка недвижимости станет более прозрачным и понятным. Но в этом случае вряд ли цена апартаментов останется такой же низкой, считают в Москомстройинвесте.