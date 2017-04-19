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Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $53 впервые с 4 апреля 2017 года

Экономика и бизнес
19 апреля, 21:12 UTC+3
Стоимость фьючерса составила $52,74 за баррель
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,8% и составила $52,74 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $53 за баррель 4 апреля 2017 г. 

Цены на нефть усилили падение после публикации министерством энергетики США еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в Штатах. Так, в период с 7 по 14 апреля они снизились на 1,1 млн баррелей, до 532,3 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,47 млн баррелей.

На этом фоне российский рубль продолжил падение к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 21:14 мск вырос на 42 коп., до 56,67 рубля, а курс евро - на 38 коп., до 60,74 рубля.

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