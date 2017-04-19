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Руководство Чечни и "Роснефть" договорились об урегулировании недопониманий

Экономика и бизнес
19 апреля, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам Рамзана Кадырова, ему удалось найти общий язык с Игорем Сечиным
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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство Чечни и компания "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы с Кадыровым Путин поинтересовался, удалось ли ему договориться с руководством "Роснефти" о дальнейшей работе.

"С Игорем Ивановичем (Сечиным) мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства "Роснефти" не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. "Роснефть" остается для нас очень важной в республике и дальше будет вкладывать и развивать, и нефтяное направление, и экономику республики", - доложил Кадыров Путину.

В свою очередь глава государства отметил, что вечером в среду обсудит данную тему с Сечиным. "Отлично, он через пару часов у меня будет здесь. Мы с ним тоже поговорим на эту тему", - сказал Путин.

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