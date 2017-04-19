Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минфина Украины обещает темпы роста экономики 6-7% благодаря "честной приватизации"

Экономика и бизнес
19 апреля, 22:37 дата обновления: 19 апреля, 22:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В качестве примера такой приватизации Александр Данилюк привел продажу Криворожстали в 2005 году
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министр финансов Украины Александр Данилюк считает достижимыми темпы экономического роста в 6-7% ВВП, в том числе благодаря "честной приватизации".

Выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, министр рассказал, что изначально украинские власти рассчитывали в нынешнем году на темпы роста на уровне 3%, но вынуждены были уменьшить этот показатель на 1% из-за блокады Донбасса. При этом он подчеркнул, что в любом случае "считает неприемлемыми темпы в 2-3%". "Нужно гораздо больше", - заявил Данилюк.

Для этого, на его взгляд, необходима прежде всего честная приватизация. В качестве примера он привел продажу Криворожстали в 2005 году.

"Задача трудная, но я знаю, что нужно делать, - заявил глава Минфина Украины. - Мы выйдем на цифры в 6-7%", - заверил он.

Ранее руководитель миссии МВФ по Украине Рон ван Роден сообщил, что блокада Донбасса и другие политические решения последнего времени, включая санкции против банков с российским капиталом, обошлись Украине минимум в 0,9% ВВП. По его словам, изначально МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на нынешний год в размере 2,9%, а теперь этот показатель ожидается на уровне 2,0%.

Инициатива Тимошенко

Данилюк, выступая в Гудзоновском институте, также сказал, что он не в курсе инициативы экс-премьера Юлии Тимошенко по организации в стране референдума о продаже земли. "Я и не слышал об этом референдуме, - сказал министр, участвующий в весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в американской столице. - Если это сегодняшняя новость, то я не читал сегодняшних новостей".

"Я не удивлен, и мне все равно, - отметил Данилюк под смех аудитории. - Популисты постоянно играют в свои игры. А мы знаем, что делаем. Это то, что нужно нашей экономике". Глава украинского финансового ведомства сказал, что как раз Тимошенко, в частности, и виновата в том, в каком состоянии находится их родная страна.

Данилюк во время своего выступления подтвердил, что земельная реформа наряду с пенсионной - непременное условие получения властями в Киеве дальнейшей кредитной поддержки МВФ.

Земельная реформа предусматривает создание рынка сельскохозяйственных земель с возможностью ее купли- продажи. Верховная рада уже в мае 2017 года должна утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель на Украине. Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу в конце 2017 года, позволяя, таким образом, сразу после этого начать продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности.

7 апреля лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявляя о подготовке референдума, назвала его "народной инициативой" и подчеркнула, что не позволит "пустить с молотка" национальное достояние Украины - сельскохозяйственные угодья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
2
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкой
3
Поиски восьми членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утром
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Принц Уильям вручил Виктории Бекхэм орден Британской империи
7
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
Темы дня
Загрузка...
Реклама