Глава Минфина Украины обещает темпы роста экономики 6-7% благодаря "честной приватизации"

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министр финансов Украины Александр Данилюк считает достижимыми темпы экономического роста в 6-7% ВВП, в том числе благодаря "честной приватизации".

Выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, министр рассказал, что изначально украинские власти рассчитывали в нынешнем году на темпы роста на уровне 3%, но вынуждены были уменьшить этот показатель на 1% из-за блокады Донбасса. При этом он подчеркнул, что в любом случае "считает неприемлемыми темпы в 2-3%". "Нужно гораздо больше", - заявил Данилюк.

Для этого, на его взгляд, необходима прежде всего честная приватизация. В качестве примера он привел продажу Криворожстали в 2005 году.

"Задача трудная, но я знаю, что нужно делать, - заявил глава Минфина Украины. - Мы выйдем на цифры в 6-7%", - заверил он.

Ранее руководитель миссии МВФ по Украине Рон ван Роден сообщил, что блокада Донбасса и другие политические решения последнего времени, включая санкции против банков с российским капиталом, обошлись Украине минимум в 0,9% ВВП. По его словам, изначально МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на нынешний год в размере 2,9%, а теперь этот показатель ожидается на уровне 2,0%.

Инициатива Тимошенко

Данилюк, выступая в Гудзоновском институте, также сказал, что он не в курсе инициативы экс-премьера Юлии Тимошенко по организации в стране референдума о продаже земли. "Я и не слышал об этом референдуме, - сказал министр, участвующий в весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в американской столице. - Если это сегодняшняя новость, то я не читал сегодняшних новостей".

"Я не удивлен, и мне все равно, - отметил Данилюк под смех аудитории. - Популисты постоянно играют в свои игры. А мы знаем, что делаем. Это то, что нужно нашей экономике". Глава украинского финансового ведомства сказал, что как раз Тимошенко, в частности, и виновата в том, в каком состоянии находится их родная страна.

Данилюк во время своего выступления подтвердил, что земельная реформа наряду с пенсионной - непременное условие получения властями в Киеве дальнейшей кредитной поддержки МВФ.

Земельная реформа предусматривает создание рынка сельскохозяйственных земель с возможностью ее купли- продажи. Верховная рада уже в мае 2017 года должна утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель на Украине. Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу в конце 2017 года, позволяя, таким образом, сразу после этого начать продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности.

7 апреля лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявляя о подготовке референдума, назвала его "народной инициативой" и подчеркнула, что не позволит "пустить с молотка" национальное достояние Украины - сельскохозяйственные угодья.