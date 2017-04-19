Проект АЭС "Пакш-2" получил финальную экологическую лицензию и лицензию на площадку

ВЕНА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Власти Венгрии отклонили требование некоммерческих организаций и подтвердили выдачу экологической лицензии для проекта строительства новых энергоблоков единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Об этом сообщило агентство MTI.

Как отметил уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС "Пакш" Атилла Асоди, две некоммерческие организации пытались оспорить решение, принятое еще в сентябре прошлого года. Однако администрация медье Пешт в среду подтвердила выдачу экологической лицензии вслед за предыдущим решением администрации медье Баранья. В итоге получение окончательного свидетельства говорит о соответствии проекта экологическим требованиям Венгрии. В то же время организации "Энергияклуб" и "Гринпис" намерены опротестовать это решение в суде.

По словам Асоди, венгерское агентство по атомной энергии также одобрило лицензию на площадку для расширения станции. Теперь на основе действующей экологической лицензии и лицензии на площадку можно начинать работу по получению окончательного разрешения для начала строительства блоков, добавил представитель правительства.

Профильный комитет парламента страны поддержал в среду назначение мэра города Пакш Яноша Шули на пост министра без портфеля по делам расширения АЭС "Пакш". Его официальное утверждением ожидается 2 мая. Новый министр без портфеля будет контролировать реализацию строительства дополнительных энергоблоков на венгерской АЭС, а также займется урегулированием всех возникающих вопросов. До назначения министра проектом расширения АЭС "Пакш" с 2014 года занимается уполномоченный правительства Атилла Асоди.

Россия и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит на сумму до 10 млрд евро. Общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят 12,5 млрд евро. Соглашение предполагает использование заемных средств в период с 2014 по 2025 год.

Эта атомная станция построена в конце 1980-х годов и сейчас производит порядка 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и создать порядка 10 тысяч рабочих мест. Венгрия при участии РФ планирует приступить к строительству новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в 2018 году. 6 марта этого года Еврокомиссия сообщила об одобрении строительства новых энергоблоков на станции, при этом Будапешт обязался выполнить ряд условий по ограничению возможных искажений конкуренции.