Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев примет участие в заседании коллегии Минфина и вручит госнаграды

Экономика и бизнес
20 апреля, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов выступит с докладом об основных результатах деятельности ведомства в 2016 году и задачах органов финансовой системы на 2017 год
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет 20 апреля участие в расширенном заседании коллегии Министерства финансов Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба кабмина, с докладом об основных результатах деятельности ведомства в 2016 году и задачах органов финансовой системы на 2017 год выступит министр финансов Антон Силуанов.

Также на коллегии председатель правительства вручит государственные награды. В работе коллегии примет участие первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как сообщалось ранее, дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году, по оценке Росстата, сложился в сумме 2,97 трлн руб., или на уровне 3,45% объема ВВП. При этом, по данным ведомства, поступления в федеральный бюджет от приватизации составили 406,8 млрд руб., или 100,4% запланированного объема, что значительно выше показателей за последние шесть лет (наименьший объем в 2014 году - 29,7 млрд руб., наибольший в 2011 году - 126,2 млрд руб.). Для сравнения, по итогам 2015 года федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в размере 1,945 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Текущая редакция бюджета предполагает уровень дефицита в 3,2%, однако Антон Силуанов не исключал, что дефицит составит всего около 2%, если в РФ сохранятся оптимистичные экономические тренды, среди которых и растущая цена на нефть.

По данным Минфина, государственный долг РФ по итогам 2016 года составил 11,1 трлн рублей или 13,2% ВВП. К концу 2017 года отношение государственного долга РФ к ВВП может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года может увеличиться до 15,7% ВВП. При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 г. увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкой
2
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Герман Греф и модель Водянова провели тренировку перед Зеленым марафоном "Бегущие сердца"
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама