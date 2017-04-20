Медведев примет участие в заседании коллегии Минфина и вручит госнаграды

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет 20 апреля участие в расширенном заседании коллегии Министерства финансов Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба кабмина, с докладом об основных результатах деятельности ведомства в 2016 году и задачах органов финансовой системы на 2017 год выступит министр финансов Антон Силуанов.

Также на коллегии председатель правительства вручит государственные награды. В работе коллегии примет участие первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как сообщалось ранее, дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году, по оценке Росстата, сложился в сумме 2,97 трлн руб., или на уровне 3,45% объема ВВП. При этом, по данным ведомства, поступления в федеральный бюджет от приватизации составили 406,8 млрд руб., или 100,4% запланированного объема, что значительно выше показателей за последние шесть лет (наименьший объем в 2014 году - 29,7 млрд руб., наибольший в 2011 году - 126,2 млрд руб.). Для сравнения, по итогам 2015 года федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в размере 1,945 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Текущая редакция бюджета предполагает уровень дефицита в 3,2%, однако Антон Силуанов не исключал, что дефицит составит всего около 2%, если в РФ сохранятся оптимистичные экономические тренды, среди которых и растущая цена на нефть.

По данным Минфина, государственный долг РФ по итогам 2016 года составил 11,1 трлн рублей или 13,2% ВВП. К концу 2017 года отношение государственного долга РФ к ВВП может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года может увеличиться до 15,7% ВВП. При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 г. увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство.