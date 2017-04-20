Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз Бразилии рассчитывает удвоить товарооборот с РФ в агропромышленной сфере

Экономика и бизнес
20 апреля, 0:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
К настоящему моменту южноамериканская страна выдала разрешения на импорт рыбы с трех российских предприятий
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии работает над тем, чтобы увеличить объем товарооборота с РФ в сельскохозяйственной сфере с $5 млрд до $10 млрд в ближайшие пять лет. Об этом говорится в распространенном  сообщении ведомства.

Согласно документу, данное заявление было сделано во время заседания четвертого Аграрного комитета Бразилия- Россия, которое состоялось во вторник в Бразилиа. Правительство крупнейшей южноамериканской страны заявило о своем интересе увеличить экспорт мяса (говядины, свинины и курятины) и молочных продуктов. Россия же, согласно сообщению Минсельхоза Бразилии, сообщила о намерении организовать в эту республику поставки рыбы, в первую очередь, трески.

К настоящему моменту южноамериканская страна выдала разрешения на импорт рыбы с трех российских предприятий. Это число РФ рассчитывает увеличить до 108.

Отмечается, что в рамках заседания четвертого Аграрного комитета Бразилия - Россия стороны обсудили вопросы инвестиций, технологического и научного сотрудничества, а также участия в выставках и конгрессах для развития двусторонней торговли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
2
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
3
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
4
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
5
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
6
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама