Минсельхоз Бразилии рассчитывает удвоить товарооборот с РФ в агропромышленной сфере

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии работает над тем, чтобы увеличить объем товарооборота с РФ в сельскохозяйственной сфере с $5 млрд до $10 млрд в ближайшие пять лет. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.
Согласно документу, данное заявление было сделано во время заседания четвертого Аграрного комитета Бразилия- Россия, которое состоялось во вторник в Бразилиа. Правительство крупнейшей южноамериканской страны заявило о своем интересе увеличить экспорт мяса (говядины, свинины и курятины) и молочных продуктов. Россия же, согласно сообщению Минсельхоза Бразилии, сообщила о намерении организовать в эту республику поставки рыбы, в первую очередь, трески.
К настоящему моменту южноамериканская страна выдала разрешения на импорт рыбы с трех российских предприятий. Это число РФ рассчитывает увеличить до 108.
Отмечается, что в рамках заседания четвертого Аграрного комитета Бразилия - Россия стороны обсудили вопросы инвестиций, технологического и научного сотрудничества, а также участия в выставках и конгрессах для развития двусторонней торговли.