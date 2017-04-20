Новак: сделка по покупке японской Mitsui 5% акций "Русгидро" не состоялась

ТОКИО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Сделка по приобретению японской корпорацией Mitsui & Co 5% акций российской компании "Русгидро" не состоялась. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.

"Что касается вопроса приобретения Mitsui 5% акций российской энергетической компании "Русгидро", Новак рассказал, что эта сделка не состоялась. Говоря о причинах, он отметил, что сторонам не удалось согласовать условия сделки", - пишет японская деловая газета.

Однако Новак не исключил, что в дальнейшем другие японские компании могут заинтересовать в участие в капитале "Русгидро". "С позиции поиска стратегического инвестора такая вероятность не исключается", - цитирует российского министра издание.

О возможности приобретения японской компанией Mitsui 5% акций "Русгидро" стало известно в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) 2016 года. Тогда японская газета Nikkei сообщала, что сумма сделки может составить 21,7 млрд руб. ($332 млн).