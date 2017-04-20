МЭР: сопряжение "пояса и пути" и ЕврАзЭС позволит инвесторам КНР выйти на рынки ЕС

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ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Сопряжение проектов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с китайской правительственной инициативой "пояса и пути" позволит инвесторам из КНР получить более легкий доступ к рынку Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.
"Инвесторы из Китая должны понимать, что их инвестиции (в Россию и Тульскую область в частности - прим. корр.) - доступ к рынку ЕС", - отметил он, выступая на презентации Тульской области в посольстве РФ в Пекине. По его словам, еще один фактор, обоюдно выгодный как для России, так и для Китая - транзит готовой продукции через РФ в Европу.
"Если частный бизнес (КНР) спросит, какие гарантии он получит на территории России, крайне важно напомнить о личном участии губернатора (Тульской области и прочих регионов - прим. корр.) в сопровождении ключевых продуктов. Это и есть ответ на вопрос", - подчеркнул Груздев. "Все ключевые инициативы находятся в конкретных регионах и городах, и обсуждение двусторонних вопросов напрямую - залог успеха", - добавил он.
Тульская область поддерживает с КНР тесные торгово-экономические и культурные связи, в 2016 году ее товарооборот с Китаем составил порядка 10 млрд рублей. На территории этого региона ведется строительство китайского автозавода Great Wall Motor, на котором будет осуществляться полный цикл производства автомобилей марки Haval.Общий объем инвестиций в проект, который позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест, составит $500 млн.
Помимо автомобилестроения, в качестве перспективного направления по взаимодействию с Китаем выступает сельское хозяйство, кондитерская и химическая промышленность. Не меньший потенциал существует и в сфере туризма - в области насчитывается свыше 3 тыс. памятников истории и культуры.