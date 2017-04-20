Россия и КНР намерены увеличить торговый оборот до $200 млрд к 2020 году

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ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Правительства России и Китая рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень $200 млрд к 2020 году, заявил журналистам директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.
"В нашей работе ключевым направлением мы видим создание условий для достижения поставленной руководителями двух стран задачи обеспечить товарооборот $200 млрд к 2020 году", - сказал он.
"По итогам первого квартала текущего года отмечается бурный рост торговли, превысивший 30%", - добавил Попов.
В 2016 году торговый оборот России и Китая вырос в годовом выражении на 2,2% - до $69,52 млрд.