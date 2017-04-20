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Россия и КНР намерены увеличить торговый оборот до $200 млрд к 2020 году

Экономика и бизнес
20 апреля, 8:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Рост товарооборота РФ и Китая в 2016 году в годовом выражении составил 2,2%
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ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Правительства России и Китая рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень $200 млрд к 2020 году, заявил журналистам директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.

"В нашей работе ключевым направлением мы видим создание условий для достижения поставленной руководителями двух стран задачи обеспечить товарооборот $200 млрд к 2020 году", - сказал он.

"По итогам первого квартала текущего года отмечается бурный рост торговли, превысивший 30%", - добавил Попов.

В 2016 году торговый оборот России и Китая вырос в годовом выражении на 2,2% - до $69,52 млрд.

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