Россия и КНР намерены увеличить торговый оборот до $200 млрд к 2020 году

ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Правительства России и Китая рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень $200 млрд к 2020 году, заявил журналистам директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.

"В нашей работе ключевым направлением мы видим создание условий для достижения поставленной руководителями двух стран задачи обеспечить товарооборот $200 млрд к 2020 году", - сказал он.

"По итогам первого квартала текущего года отмечается бурный рост торговли, превысивший 30%", - добавил Попов.

В 2016 году торговый оборот России и Китая вырос в годовом выражении на 2,2% - до $69,52 млрд.