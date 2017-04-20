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Роспотребнадзор в I кв. оштрафовал производителей и продавцов продуктов на 164 млн руб.

Экономика и бизнес
20 апреля, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
За первые три месяца 2017 года было выписано более 13 тысяч протоколов об административном правонарушении
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в первом квартале 2017 года оштрафовал производителей и продавцов пищевых продуктов, а также организаторов общепита за различные нарушения на общую сумму в 164 млн рублей. Всего за первые три месяца этого года служба выписала более 13 тыс. протоколов об административном правонарушении, говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

"За первый квартал 2017 года территориальные органы Роспотребнадзора проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн", - отмечается в сообщении.

Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1% от всех исследованных проб), птицеводческой (4,5%) и молочной (4,1%) продукции.

Доля фальсифицированных продуктов в первом квартале составила 4,6%. Среди фальсификата наибольшая доля приходятся на молочную (7,5%) и импортную рыбную (6,5%) продукцию.

В целом доля выявленных нарушений сохранилась на уровне прошлых лет, резюмирует служба.

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