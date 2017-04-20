Красноярский край и компания СУЭК подписали соглашение о сотрудничестве

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и генеральный директор ОАО "СУЭК" Владимир Рашевский подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с площадки Красноярского экономического форума.
"СУЭК владеет в Красноярском крае крупнейшими угольными разрезами, и нам очень важно развивать и находить новые формы сотрудничества", - подчеркнул Толоконский.
По его словам, регион и компания будут сотрудничестве в вопросах развития угледобычи и энергетики, социальной сфере, экологических вопросах.
"У нашей компании и администрации края долгосрочная и позитивная история взаимоотношений, более 10 лет мы подписываем такие соглашения", - отметил Рашевский. Он также подчеркнул, что в этом году в документе уделено большое внимание вопросам экологии.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума. 0мрд/меп.