Магазины по продаже продукции красноярской Универсиады откроются до конца 2017 г.

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Магазины по продаже лицензированной продукции Всемирной зимней универсиады-2019 откроются в Красноярске уже в 2017 году. Об этом на брифинге на Красноярском экономическом форуме сообщил генеральный директор "Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019" Максим Уразов.
"В этом году мы откроем как он-лайн, так и офф-лайн магазины по продаже лицензированной продукции игр", - рассказал Уразов. По его словам, пока количество точек по продаже товаров неизвестно. "Но совершенно точно такие магазины появятся во всех знаковых местах Красноярска, таких как аэропорт, спортивные объекты"- подчеркнул он.
В четверг в рамках Красноярского экономического форума, дирекция Универсиады подписала два лицензионных договора - с ООО "Зорлу СНГ" (турецкая текстильная компания) и производителям защитных марок для продукции ООО "Верже".
"На сегодняшний день у нас подписано более 10 лицензионных соглашений с самыми разными компаниями и мы заинтересованы в сотрудничестве не только с известными производителями, но и с нашими компаниями, занимающимися народными ремеслами", - отметил Уразов.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние Универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.
Красноярский экономический форум стартует сегодня и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.