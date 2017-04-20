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Магазины по продаже продукции красноярской Универсиады откроются до конца 2017 г.

Экономика и бизнес
20 апреля, 10:10 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
Продажа будет вестись как в интернете, так и в офф-лайн магазинах
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Магазины по продаже лицензированной продукции Всемирной зимней универсиады-2019 откроются в Красноярске уже в 2017 году. Об этом на брифинге на Красноярском экономическом форуме сообщил генеральный директор "Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019" Максим Уразов.

"В этом году мы откроем как он-лайн, так и офф-лайн магазины по продаже лицензированной продукции игр", - рассказал Уразов. По его словам, пока количество точек по продаже товаров неизвестно. "Но совершенно точно такие магазины появятся во всех знаковых местах Красноярска, таких как аэропорт, спортивные объекты"- подчеркнул он.

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В четверг в рамках Красноярского экономического форума, дирекция Универсиады подписала два лицензионных договора - с ООО "Зорлу СНГ" (турецкая текстильная компания) и производителям защитных марок для продукции ООО "Верже".

"На сегодняшний день у нас подписано более 10 лицензионных соглашений с самыми разными компаниями и мы заинтересованы в сотрудничестве не только с известными производителями, но и с нашими компаниями, занимающимися народными ремеслами", - отметил Уразов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние Универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.

Красноярский экономический форум стартует сегодня и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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