Пассажиропоток аэропортов Москвы вырос за 3 месяца на 16,1%, до 17,2 млн человек

МОСКВА, 20 апреля, /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов в январе - марте 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1% до 17,2 млн человек. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"За первые три месяца 2017 года аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево совокупно обслужили 17,2 млн пассажиров, превысив аналогичные показатели прошлого года на 16,1%",- говорится в сообщении.

Объемы перевозок на международных направлениях составили 7,6 млн пассажиров, что на 20,4% больше, чем в январе - марте 2016 года.

На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 9,6 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 13%, говорится в сообщении Росавиации

В марте 2017 года пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 6 млн пассажиров, что на 16,4% больше, чем годом ранее. При этом на международных направлениях обслужено 2,6 млн пассажиров (рост на 20,7%), на внутренних - 3,4 млн пассажиров (рост на 13,3%).