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Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,48 рубля

Экономика и бизнес
20 апреля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Индекс ММВБ снизился на 0,2% и составил 1912,68 пункта
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 56,48 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1912,68 пункта. Индекс РТС опустился на 0,3% и достиг отметки 1065,07 пункта.

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