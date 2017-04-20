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Партнеры по "Северному потоку-2" завершают переговоры по новой модели финансирования

Экономика и бизнес
20 апреля, 10:26 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев отказался сообщить, какую именно модель могут выбрать участники проекта
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Партнеры по "Северному потоку-2" завершают переговоры о выборе новой модели финансирования проекта, сообщил ТАСС зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Это правда. Заканчиваем, заканчиваем уже", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершения переговоров по выбору новой модели финансирования. При этом Медведев отказался сообщить, какую именно модель могут выбрать участники проекта.

Ранее для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому". Предполагалось, что иностранные партнеры "Газпрома" выкупят доли в предприятии. "Газпрому" в СП должно было принадлежать 50%, германским Uniper (ранее E.ON) и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской ENGIE - по 10% каждой. Соответствующую заявку компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам, однако польский регулятор высказал возражения относительно создания совместного предприятия для реализации "Северного потока-2", и соответствующая заявка была отозвана.

В настоящее время партнеры продолжают переговоры по выбору модели финансирования "Северного потока-2".

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

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Медведев, Александр Иванович
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