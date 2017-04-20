Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон вновь возглавил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд.

В топ-5 рейтинга так же вошли владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($17,5 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($16,1 млрд), акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко ($16 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($15,2 млрд).

Отмечается, что число миллиардеров в российском рейтинге увеличилось с 77 до 96 человек. Их совокупное состояние выросло на $100 млрд, до $460 млрд.

"Основными драйверами роста состояний богатейших российских бизнесменов стали укрепление рубля и благоприятная ситуация на сырьевых рынках", - отмечает Forbes.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты. На первом месте в этом рейтинге четвертый год подряд находится Билл Гейтс с состоянием $86 млрд, на втором - владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($75,6 млрд), а на третьем месте - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $72,8 млрд.

Всего в список миллиардеров вошли рекордные 2043 предпринимателя, это на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило $7,67 трлн, что на 18% больше, чем годом ранее.