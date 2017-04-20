Ялтинский экономический форум открылся презентацией инвестпроектов

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Ялтинский международный экономический форум начался с презентации инвестиционного потенциала Республики Крым. Глава республики лично познакомит гостей и участников форума с проектами, в которые можно вложить деньги. Бизнесмены, политики, экономисты три дня будут обсуждать инвестиционное будущее региона в одном из престижных отелей крымского побережья Черного моря.

"Для участия в форуме зарегистрировалось 1600 человек практически со всей России и порядка 40 иностранных государств. Большая часть из них заранее прибыла на мероприятие", - уточнили ТАСС в пресс-службе форума.

Крымские шубы и чистая вода

Крым представил гостям несколько десятков инвестиционных проектов, большинство которых, по мнению крымчан, их представляющих, станут реальностью уже в ближайшие год-два. Свинокомплекс компании "Южная" в Симферопольском районе мощностью более 100 тыс. голов, строительство которого по плану начнется весной этого года, введут в эксплуатацию в начале 2018 года. Выход на проектную мощность предприятия "Велес-Крым" по хранению и переработке зерна, которое будет работать по европейским технологиям, запланирован в первом квартале 2019 года. Крым планирует через десять лет стать центром производства высококачественного меха и кожи, больше всего проектов представлено в строительной отрасли - это около десятка предложений.

"Мы рассчитываем найти на площадке форуме инвесторов для крупнейшего в Крыму проекта энергоопреснительного комплекса, который будет снабжать уникальные предприятия моногорода Красноперекопска и Армянска, где расположен химический кластер включающий в себя единственный в России завод по производству диоксида титана, единственный в европейской части страны содовый завод и не имеющий аналогов бромный завод", - сообщил ТАСС представитель Корпорации развития Республики Крым Павел Крюков.

По данным оргкомитета мероприятия, Министерство экономического развития Крыма подготовило 25 соглашений и меморандумов для подписания на полях форума. Планируется подписать три инвестиционных соглашения о реализации проектов на территории Крыма, три инвестиционных меморандума, соглашение о сотрудничестве с Курчатовским институтом, "Опорой России", Фондом развития промышленности и Агентством инвестиций в социальную сферу и др. Кроме того, ожидается, что на полях форума будет заключено соглашение о культурном сотрудничестве между Ялтой и итальянским городом Ровиго.

Тысячи крымских цветов для инвесторов

Многие участники едут в Ялту третий год подряд не только ради деловых контактов и обсуждения бизнес-идей, но и ради того, чтобы приблизить весну, насладиться теплом, и ярким крымским солнцем. Участники начали прибывать на мероприятие еще днем 19 апреля. Тем, кто на автомобилях добирался из ближайших регионов, в основном Юга России, пришлось провести несколько часов в ожидании возобновления работы Керченской переправы, закрытой из-за шторма.

Для большинства же гостей встреча с полуостровом началась с аэропорта Симферополя, затянутого серыми тучами и низких для середины апреля пятью градусами тепла. Однако стоило проехать час-полтора вдоль побережья, и гостеприимная Ялта принимала гостей теплым солнцем и яркими красками зеленых деревьев, розово-белых цветов и синего моря.

Во второй раз главное экономическое событие Крыма проходит в единственном в России санаторно-курортном комплексе уровня пять звезд "Мрия Резорт". Специально к мероприятию организаторы украсили гостиницу большим количеством растений. "Буквально вчера мы разгрузили большую фуру с горшечными растениями, специально привезенными из Голландии, еще одна газель, груженая керамикой и кашпо пришла сегодня. Для украшения мероприятия в основном используются цветы премиум-класса, такое мероприятие достойно особых цветов", - уточнил один из лучших флористов-декораторов России Андрей Макаров, специально приглашенный в Крым для украшения форума.

Залы гостиницы, где проходят мероприятия форума, также украшают крымские цветы - около 3 тыс. калл и тюльпанов, которые сейчас цветут в солнечном регионе.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.