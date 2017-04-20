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Путин поприветствовал участников Ялтинского форума

Экономика и бизнес
20 апреля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В приветсвенной телеграмме глава государства выразил уверенность, что форум пройдет в плодотворном ключе, даст старт проектам в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры, туризма и экологии
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Ялтинского международного экономического форума, на котором пройдут обсуждения вопросов всестороннего развития Республики Крым и города Севастополя, а так же всего Юга России. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

"Насыщенная программа форума, большое количество тематических дискуссий, круглых столов, содержательных экскурсий нацелены на то, чтобы ближе познакомить участников с богатейшим потенциалом регионов, с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются сегодня для инвесторов", - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что "прошедшие встречи вызвали искренний интерес у российских и зарубежных предпринимателей, и по их итогам подписан солидный пакет соглашений, которые успешно претворяются в жизнь".

Глава государства выразил уверенность, что и нынешний форум пройдет в плодотворном ключе, даст старт новым, перспективным проектам в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры, туризма и экологии.

 

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Ялтинский экономический форум – 2017
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