Путин поприветствовал участников Ялтинского форума

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Ялтинского международного экономического форума, на котором пройдут обсуждения вопросов всестороннего развития Республики Крым и города Севастополя, а так же всего Юга России. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.
"Насыщенная программа форума, большое количество тематических дискуссий, круглых столов, содержательных экскурсий нацелены на то, чтобы ближе познакомить участников с богатейшим потенциалом регионов, с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются сегодня для инвесторов", - говорится в тексте телеграммы.
Президент отметил, что "прошедшие встречи вызвали искренний интерес у российских и зарубежных предпринимателей, и по их итогам подписан солидный пакет соглашений, которые успешно претворяются в жизнь".
Глава государства выразил уверенность, что и нынешний форум пройдет в плодотворном ключе, даст старт новым, перспективным проектам в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры, туризма и экологии.