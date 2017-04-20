ФАС нашла способ контролировать ЕТО при переходе на метод "альтернативной котельной"

КРАСНОЯРСК, ‪20 апреля. /корр. ТАСС Ольга Дедяева/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает включить в законопроект об "альтернативных котельных", который предусматривает переход на новую модель функционирования теплоснабжения с предельным уровнем цены на тепло для конечного потребителя, статью об антимонопольном регулировании.

Как сообщил в интервью ТАСС в рамках Красноярского экономического форума заместитель главы ФАС Виталий Королев, наличие в законе этой статьи впоследствии позволит контролирующим органам эффективнее следить за работой единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая станет центром ответственности за закупку тепла у производителей и доставки его потребителям. Таким образом, инициатива ФАС России позволит защитить интересы как бизнеса, так и населения.

"С учетом того, что тема создания "альтернативной котельной" получила широчайший общественный резонанс, мы приняли для себя решение ввести специальное антимонопольное регулирование в сфере теплоснабжения. Сказать, что раньше не было антимонопольного регулирования в этой сфере нельзя, регулирование было общее. Отдельную статью в разрабатываемом законопроекте мы предлагаем назвать "Антимонопольный контроль в сфере теплоснабжения". У нас похожая статья содержится в законе об электроэнергетике", - сказал Королев.

ЕТО как орган власти

Повышенное внимание к работе ЕТО обусловлено тем, что она примет на себя обязательства и так называемого системного оператора в теплоснабжении, который будет определять, кому и сколько тепла производить, закупщика тепловой энергии у генерирующих компаний, продавца тепла потребителю в регионе.

"В электроэнергетике, например, вообще запрещено совмещать диспетчеризацию со сбытом, потому что это резко усиливает монопольное положение данного субъекта по сравнению с другими и дает ему беспрецедентную рыночную власть. Но в теплоснабжении у нас не запрещено совмещать конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности. Исходя из отсутствия этого запрета, родилась система ЕТО", - сказал Королев.

В антимонопольной службе уверены: при контроле деятельности ЕТО первым делом важно не допустить заключение договоров, как на покупку, так и на поставку тепла на дискриминационных условиях или необоснованного отказа от заключения договоров с производителями либо потребителями тепла. ЕТО может стать как генерирующая, так и теплосетевая компания, при этом она не должна ставить на первое место свои интересы или интересы аффилированных с ней компаний, подчеркивает замглавы ФАС.

Объектами контроля станут цены, по которым ЕТО покупает и продает тепло, распределение тепловой нагрузки между генерирующими компаниями, а также правила и порядок заключения договоров. Если кому-то из участников рынка показалось, что ЕТО по одному из перечисленных пунктов злоупотребляет своими полномочиями, на основании статьи об антимонопольном регулировании он может пожаловаться в ФАС.

Для более оперативного рассмотрения обращений и жалоб по вопросам нарушения антимонопольного законодательства в сфере теплоснабжения ФАС предлагает на законодательном уровне закрепить за ЕТО статус субъекта с доминирующим положением на рынке. Это позволит в дальнейшем в случае поступления в антимонопольный орган жалобы на работу единой теплоснабжающей организации не тратить время на анализ рынка и доказывание, что компания занимает доминирующее положение в том или ином регионе в сфере теплоснабжения. В качестве наказания ЕТО за злоупотребление своим положением ФАС предлагает, в том числе лишать организацию статуса единой теплоснабжающей организации при неоднократных нарушениях.

"Часть функций, которыми наделили ЕТО законопроектом об "альтернативной котельной", - это функции своего рода нормирования и нормализации отношений между всеми участниками рынка тепла. Вообще это функция органов власти, поэтому мы говорим, что ЕТО должна быть добросовестной, не допускать нарушений. Отсюда и такое строгое наказание за допущенные нарушения в работе или злоупотребления своим положением - мы подталкиваем субъект к тому, чтобы работать на справедливых рыночных условиях", - замглавы ФАС Королев.

Отголоски приватизации

Специфика рынка теплоснабжения, заключающаяся, в том числе в его локальном характере, значительных частных активах в этой сфере зачастую не позволяет сделать так, чтобы ЕТО находилась под контролем государственных структур, по примеру "Системного оператора", который выполняет диспетчеризацию в электроэнергетическом комплексе в РФ. Да и в процессе подготовки законопроекта об "альтернативных котельных" этот вопрос не рассматривался.

"История с тем, чтобы отдать диспетчеризацию в тепловом комплексе на уровень региональной власти, не обсуждалась исключительно из-за рыночных условий. В большинстве регионов теплоснабжение вообще не находится в руках региональной власти - ей не принадлежат даже малые доли в компаниях этой сферы. Тепло в значительной степени приватизировано, введение института ЕТО - это попытка выбрать "ответственного" за ситуацию на рынке из числа рыночных субъектов, своего рода саморегулирование под началом наиболее крупного и сильного участника", - сказал Королев.

Тем не менее ФАС не ожидает наплыва жалоб и обращений на действия ЕТО в ближайшей перспективе. Отчасти потому, что в службе уверены, что массового одномоментного перехода на новую модель функционирования теплоснабжения сразу после принятия закона об "альтернативной котельной" в регионах не ожидается. Пока свое желание стать "пилотами" в этой сфере предварительно изъявили ряд субъектов, Татарстан и Красноярский край. Решение о переходе на новую модель функционирования теплоснабжения, согласно законопроекту, будет принимать глава региона. Но сейчас обсуждается возможность добавить в документ необходимость согласования главой региона перехода на метод "альтернативной котельной" с законодательным органом субъекта РФ.

Сдержать интерес к нововведениям позволит и нежелание глав российских регионов в предвыборный год повышать стоимость коммунальных услуг. А переход на метод "альтернативной котельной", скорее, может привести к подорожанию тепла, чем к его удешевлению.

Подорожание для созидания

"Прогнозируемого снижения цен на тепло в регионах, где внедрится метод "альтернативной котельной" мы не ожидаем. Скорее, это будет рост. Вопрос в том, будет ли это резкий рост или же он будет сопоставим с тем ростом, который был бы при использовании других методов регулирования", - сказал Королев.

Законопроект, но уже не в антимонопольной статье, также предусматривает механизм защиты потребителей и от резкого скачка цен на тепловую энергию при переходе на метод "альтернативной котельной".

Так, при определении расчетной цены на тепло будет использоваться расчетная полная цена "альтернативной котельной", которую будут устанавливать региональные энергетические комиссии, и может быть определена "скидка" от этого уровня исходя из индивидуальной оценки для каждого субъекта. Механизм определения такой скидки сейчас обсуждается в рамках подготовки законопроекта по второму чтению.

"Основное преимущество перехода на метод "альтернативной котельной" заключается в том, чтобы дать возможность получения более высокого тарифа на тепло для создания инвестиционных средств для модернизации существующих и создания новых тепловых мощностей, для доведения тепла до тех новых и действующих микрорайонов, где нет централизованного отопления, для доведения до технически нормативного состояния тепловых сетей, в том числе в северных регионах. Это созидательная вещь, которая в моменте дает повышение цены, но в итоге должно дать повышение качества обслуживания и надежности получения тепловой энергии там, где это требуется исходя из условий износа, необходимости модернизации и проведения крупных ремонтных работ", - сказал Королев, отвечая на вопрос, в чем преимущество для потребителя в переходе на новый метод в условиях повышения цены на тепло.

При этом замглавы ФАС напомнил, что в России есть такой показатель, как индекс платы граждан - индекс, который устанавливает предел роста оплаты за коммунальные услуги в среднем по стране. В этом году он, по решению правительства, составляет 4%. Этот показатель может быть превышен лишь только по решению правительства в особо оговоренных случаях и пока переход на метод "альтернативной котельной" в перечень "уважительных причин" для превышения индекса платы граждан не входит.

О законопроекте

Законопроект об "альтернативной котельной" предусматривает поэтапное доведение предельного уровня цены на тепло до предельного уровня, соответствующего цене "альтернативной котельной". Повышение тарифов на тепло позволит инвестировать в модернизацию существующей и создание новой инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Отвечать за развитие теплоснабжающей инфраструктуры также будет ЕТО в рамках реализации утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения. Ранее представители Минэнерго и депутаты Госдумы выражали надежду, что закон об "альтернативной котельной" может быть принят в весеннюю сессию Госдумы, однако пока дата второго чтения не назначена. "Все хотят побыстрее принять законопроект - многие понимают, что это важно. Но этот документ очень сложный и со значительными последствиями - нужно очень хорошо взвесить все за и против, все обсудить, прежде чем принимать документ", - резюмировал Королев.