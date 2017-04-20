Башкирия и "Роснефть" могут отказаться от заключения акционерного соглашения

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УФА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Правительство Башкирии и "Роснефть" могут отказаться от заключения акционерного соглашения, так как довольны взаимодействием на уровне совета директоров компании. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Рустэм Марданов.
По данным СМИ, ранее "Роснефть" и Башкирия прорабатывали возможность заключения акционерного соглашения о совместном управлении "Башнефтью", в октябре 2016 года перешедшей под контроль "Роснефти".
"Вопроса о заключении акционерного соглашения сейчас нет, хотя мы прорабатывали этот вопрос. Но, я думаю, что учитывая, что построение отношений в рамках деятельности совета директоров нормальное, может быть, мы его заключать и не будем", - сказал он в кулуарах Госсобрания республики.
"Мы удовлетворены сотрудничеством (с "Роснефтью") в связи с тем, что ни один проект инвестиционный "Роснефть" не пересмотрела. Наоборот, речь сейчас идет о том, чтобы какие-то новые проекты реализовать", - подчеркнул Марданов.
По его словам, также не уменьшился объем поступлений в бюджет республики и сохранена спонсорская поддержка спортивного клуба "Салават Юлаев", выступающего в Континентальной хоккейной лиге.
Роснефть" 12 октября 2016 г. закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. Башкирии принадлежат 25% плюс одна акция компании.