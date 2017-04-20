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Госдума одобрила срок начала выплат индексированных пенсий после увольнения

Экономика и бизнес
20 апреля, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В соответствии с текстом законопроекта, индексация страховых пенсионных выплат будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин прекратил работ
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность для престарелых граждан начать получать проиндексированную пенсию со следующего месяца после увольнения с работы. На рассмотрение Думы документ внесла группа членов Совета Федерации в феврале этого года.

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Согласно тексту законопроекта, индексация страховых пенсионных выплат будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин прекратил работу. В настоящее время каких-либо сроков, после которых необходимо выплачивать индексированную пенсию, в российском законодательстве не установлено.

"Сейчас практики такова, что время от момента увольнения до момента получения реально новой пересчитанной пенсии с индексации может достигать четырех месяцев, в связи с этим мы предлагаем эту процедуру сжать по времени и сделать ее не более одного месяца", - пояснил на заседании Госдумы один из авторов законопроекта, сенатор Валерий Рязанский.

Член Совфеда также отметил, что на реализацию документа потребуется около 1,9 млрд рублей, заверив, что такие средства уже имеются в пенсионной системе РФ.

В конце декабря 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров.

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