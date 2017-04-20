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"Русал" в 2021 году планирует внедрить новую экологическую технологию производства металла

Экономика и бизнес
20 апреля, 11:28 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
В первую очередь она будет внедрена на Красноярском алюминиевом заводе
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. "Русал" в 2021 году намерен внедрить на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) экологически чистой технологии инертного анода для производства металла. Об этом сообщил в ходе конгресса "Сибирский плацдарм" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) генеральный директор компании Владислав Соловьев.

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"Закончим до 2020 года внедрении технологии "Экологический Содерберг" (перевод КрАЗа на более чистую технологию производства - прим. ТАСС). Следующий этап - инертный анод (анод, который не растворяется в электролите во время производства, в отличие от угольного анода, который сгорает, загрязняя атмосферу, - прим. ТАСС), с 2021 года начнем частичное внедрение и пионером будет КрАЗ", - сказал он.

Технология инертного анода носит уникальный характер и не имеет аналогов с точки зрения экологического эффекта. В производстве при классической технологии на одну тонну алюминия расходуется до 500 кг угольных анодов, что ведет к выбросам в атмосферу углекислого газа и других веществ. Инертный анод не содержит углеводов, при производстве с его помощью алюминия побочным продуктом становится не углекислый газ, а кислород.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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