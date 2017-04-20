Лукашенко: договоренности с РФ по газу - компромисс, а "не игра в одни ворота"

МИНСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Достигнутые с Россией договоренности в нефтегазовой сфере - это компромиссное решение, а не игра в одни ворота, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Валерией Шанцевым.

"Читаю и наблюдаю за всеми измышлениями (в российских СМИ - прим. ТАСС) и думаю: неужели (президент России Владимир) Путин и правительство не понимают, что они делают. Наверное же там взвешивают, да еще как. Это (договоренности - прим. ТАСС ) игра не в одни ворота, это, действительно компромисс - нет, надо кому-то ложку дегтя вбросить", - сказал Лукашенко.

При этом президент с сожалением отметил, что "после нормального решения вопросов, особенно последних в Санкт-Петербурге, начинаются появляться в СМИ разные измышления на тему кто кого обманул, а вот мы опять на коленях просим чего-то у России". "Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях", - добавил Лукашенко.

По его словам, когда Россия дает кредит Белоруссии, то белорусы платят за пользование кредитом 4,5-6% годовых, причем белорусская сторона их исправно обслуживает. "Все страны получают определенные кредиты от международных организаций, спонсоров, Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на первом месте КНР, - сказал Лукашенко. - Она предоставила нам порядка $15 млрд кредитную линию под проекты, реализуемые в Белоруссии, и. самое главное, не упрекает, что нам помогают".

Лукашенко напомнил, что у Белоруссии и России с советских времен сложились тесные народно-хозяйственные связи, и в конечной белорусской продукции от 30 до 90% занимают комплектующие, сырье и материалы из России. "Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10, а то и 15 млн россиян, которые участвуют в производстве комплектующих", - отметил президент.

Белоруссия не делает разворот

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается отворачиваться от России в сторону Запада.

"Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем, что на Западе никому не нужны, а как меня "любят"… с тех (прошлых. - Прим ТАСС) времен ничего не изменилось", - сказал Лукашенко.

По его словам, находясь центре Европы, Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику, чтобы сохранить суверенитет страны и ее безопасность, чтобы в мире жили белорусы и россияне. "Такова наша жизнь, мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной, - отметил президент. - Что было бы хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине".

Лукашенко подчеркнул, что для россиян в Белоруссии нет никаких проблем.

Президент также коснулся языкового вопроса. "То, что белорусский язык не забываем, то так и должно быть, хоть и подавляющее большинство говорит на русском, мы от него никогда не откажемся", - сказал он.