"Дыра" в капитале банка "Нефтяной альянс" составила почти 7,2 млрд руб.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского банка "Нефтяной альянс" составил 7,19 млрд руб., следует из материалов "Вестника Банка России".

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились более чем в 10 раз - до 409,1 млн руб. против 4,26 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют более 7,6 млрд руб.

14 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Нефтяной альянс". По данным регулятора, "Нефтяной альянс" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).

20 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Нефтяного альянса". Им стал Россельхозбанк. Выплаты страхового возмещения суммарно составят около 3,18 млрд руб.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Нефтяной альянс" на 1 февраля 2017 года занимал 217 место в банковской системе РФ.