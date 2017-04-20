Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назначил Сергея Иванова членом наблюдательного совета "Ростеха"

Экономика и бизнес
20 апреля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Помощник президента Юрий Ушаков исключен из членов набсовета
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назначен членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех", Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Иванова С.Б." - говорится в документе.

Кроме того данным указом из членов набсовета исключен помощник президента Юрий Ушаков.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" была создана 23 ноября 2007 года, ее основной задачей является поддержка и модернизация российского промышленного комплекса, обеспечение его конкурентоспособности. Среди наиболее значимых активов корпорации - концерн "Калашников", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, производство авиационных двигателей), госкорпорация "Рособоронэкспорт" (единственный в России посредник по импорту и экспорту продукции и технологий ВПК) и Уралвагонзавод.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Иванов, Сергей Борисович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
7
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
Темы дня
Загрузка...
Реклама