Путин назначил Сергея Иванова членом наблюдательного совета "Ростеха"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назначен членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех", Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Иванова С.Б." - говорится в документе.

Кроме того данным указом из членов набсовета исключен помощник президента Юрий Ушаков.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" была создана 23 ноября 2007 года, ее основной задачей является поддержка и модернизация российского промышленного комплекса, обеспечение его конкурентоспособности. Среди наиболее значимых активов корпорации - концерн "Калашников", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, производство авиационных двигателей), госкорпорация "Рособоронэкспорт" (единственный в России посредник по импорту и экспорту продукции и технологий ВПК) и Уралвагонзавод.