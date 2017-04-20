Путин назначил Сергея Иванова членом наблюдательного совета "Ростеха"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назначен членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех", Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Иванова С.Б." - говорится в документе.
Кроме того данным указом из членов набсовета исключен помощник президента Юрий Ушаков.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" была создана 23 ноября 2007 года, ее основной задачей является поддержка и модернизация российского промышленного комплекса, обеспечение его конкурентоспособности. Среди наиболее значимых активов корпорации - концерн "Калашников", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, производство авиационных двигателей), госкорпорация "Рособоронэкспорт" (единственный в России посредник по импорту и экспорту продукции и технологий ВПК) и Уралвагонзавод.