"Интер РАО" конвертирует 85% долга "Пересвета" в облигации банка

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" в рамках оздоровления банка "Пересвет" одобрил конвертацию 85% долга в облигации банка, а 15% будут возвращены в течение года, сообщил журналистам член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов по итогам круглого стола в ТАСС.

"Это наиболее оптимальное решение, которое мы поддерживаем. Совет директоров проголосовал, решение принято", - сказал он.

Совет директоров "Интер РАО" в рамках финансового оздоровления банка "Пересвет" одобрил приобретение облигаций кредитной организации совокупной номинальной стоимостью до 16,8 млрд руб. В частности, компания "Интер РАО" получит облигации номинальной стоимостью до 4,76 млрд руб., подконтрольные ей структуры - до 12,01 млрд руб.

Ранее сообщалось, что суммарный объем средств "Интер РАО", зависших в банке "Пересвет", на 31 декабря 2016 года составил 18,709 млрд руб.

При этом в своей отчетности компания указывала, что наиболее вероятный план реструктуризации задолженности "Пересвета" будет включать конвертацию 85% задолженности банка перед группой в облигации сроком на 15 лет с процентной ставкой 0,51% годовых и опцией по конвертации займа в акции банка, а оставшиеся 15% задолженности будут возвращены в течение года.

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 года ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны АСВ.

19 апреля стало известно, что ЦБ РФ предоставит Агентству по страхованию вкладов (АСВ) кредит в размере 66,7 млрд руб. на санацию "Пересвета". Процедура финансового оздоровления банка впервые будет проведена с применением процедуры bail-in (конвертация необеспеченных требований кредиторов третьей очереди в субординированные депозиты или уставный капитал банка).

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 года, составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.