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Число участников свободной экономической зоны в Крыму достигло 870

Экономика и бизнес
20 апреля, 12:27 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Размер инвестиций в регион, как ожидается, достигнет 80 млрд рублей
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму возросло до 870. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития региона, распространенных на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"Число участников свободной экономической зоны в Крыму достигло 870, которые намерены инвестировать 80 млрд рублей. В 2015-2016 гг. привлечено 17 млрд руб. инвестиций, создано 9,5 тыс. новых рабочих мест", - говорится в материалах.

Ранее власти Крыма сообщали, что по состоянию на 1 января 2017 года число участников СЭЗ достигло 737. По данным Минфина региона, из-за этого объем налоговых поступлений в бюджет Крыма в 2016 году вырос на четверть - до 6 млрд рублей.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на ЯМЭФ-2016 был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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