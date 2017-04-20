Предприятия Крыма реализуют более 150 договоров на сумму 160 млрд рублей

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Предприятия Крыма в настоящее время выполняют более 150 договоров в рамках улучшения инвестиционного климата республики. Об этом сообщил зампред Совета министров республики Виталий Нахлупин на секции "Банковский сектор - драйвер развития экономики Крыма" в рамках Ялтинского международного форма.

"Общая сумма данных контрактов составляет более 160 млрд рублей. Кроме того, уже создано 11 тысяч рабочих мест в этом году", - сказал он.

Открытие Ялтинского международного форума 20 апреля началось с презентации инвестиционного потенциала Крыма. Республика представила несколько десятков инвестиционных проектов, большинство которых будут реализованы в ближайшие год-два.

Свинокомплекс компании "Южная" в Симферопольском районе мощностью более 100 тыс. голов, строительство которого по плану начнется весной этого года, введут в эксплуатацию в начале 2018-го. Выход на проектную мощность предприятия "Велес-Крым" по хранению и переработке зерна, которое будет работать по европейским технологиям, запланирован в первом квартале 2019 года. Крым планирует через десять лет стать центром производства высококачественного меха и кожи, больше всего проектов представлено в строительной отрасли - это около десятка предложений.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на ЯМЭФ-2016 был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.