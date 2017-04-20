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Медведев отметил сильную зависимость экономики РФ от нефтяной конъюнктуры

Экономика и бизнес
20 апреля, 12:42 дата обновления: 20 апреля, 13:04 UTC+3
Премьер назвал ключевой задачей Минфина на 2017 год снижение инфляции и зависимости экономики РФ от цен на нефть
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Экономика РФ все еще находится в заметной зависимости от нефтяной конъюнктуры. Об этом заявил на заседании коллегии Минфина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Хотя основные вызовы экономики не связаны с конъюнктурой цен на нефть, но это вызовы долгосрочные, а если говорить о краткосрочных и среднесрочных вызовах, то, чего скрывать, от нефтяной конъюнктуры у нас очень многое зависит пока", - сказал он.

При этом он заявил, что правительство продолжает политику на снижение зависимости от нефтяной конъюнктуры, предусмотрев уменьшение балансирующей цены на нефть  до $45 за баррель по итогам 2019 года.

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"Надеюсь, наша политика была предсказуема и понятна, способствовала устранению  имеющихся дисбалансов  и препятствий для развития страны. Наша долгосрочная стратегия на снижение нефтяной зависимости экономики также была продолжена. Мы предусмотрели снижение балансирующей цены нефти до $45 за баррель по итогам 2019 года", - сказал Медведев.

По его словам, правительство расходовало средства резервов гораздо медленнее вопреки прогнозам, которые ранее звучали.

Прошлый год стал для экономики страны годом экономии ресурсов, добавил Медведев. "Вызовы, с которыми мы столкнулись ранее, никуда не исчезли. Сохраняются и санкции, и финансовые ограничения, рыночная конъюнктура остается весьма неблагоприятной. Начинали 2016 год с драматического снижения (нефтяных) цен до уровней, которые в последний раз были 12 лет назад", - напомнил премьер.

Для решения описанных задач правительству "пришлось встраивать весьма жесткий баланс между доходами и необходимостью развивать страну", сказал Медведев. Однако, по словам главы кабмина, в экономике "все не так грустно", правительство наработало "неплохой опыт антикризисной деятельности" и при этом не только отвечало на текущие вызовы, но и реализовало ряд возможностей, "в том числе тех, которые появились как реакция на внешние ограничения".

"Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это главная победа по итогам 2016 года. Рецессия, которая была неизбежна, была неглубокой и непродолжительной, и отнюдь не разрушительной, как это предсказывалось", - резюмировал Медведев.

Премьер назвал ключевой задачей Минфина на 2017 год снижение инфляции и зависимости экономики РФ от цен на нефть.

"Ключевые задачи на этот год остаются понятными. Во-первых, это обеспечение устойчивости бюджетной системы", - сказал он. "Мы должны умело оперировать нашими ресурсами", - подчеркнул Медведев. "Важно способствовать дальнейшему снижению инфляции, как основного препятствия для снижения ставок, и конечно, это должно происходить при безусловном исполнении социальных обязательств", - отметил он.

"Второе: дальнейшее снижение зависимости экономики и бюджета от цен на нефть",  - сказал Медведев. 

По его словам, ведомству также необходимо продолжить снижать административную нагрузку на бизнес, содействовать развитию экономики через налоги и льготы.

"Третье - всемерное содействие развитию самой экономики. Важно не только эффективно и быстро финансировать проекты, но и продолжать правильную настройку налоговой системы, отменять неэффективные льготы с одной стороны, а с другой … способствовать введению новых эффективных экономических стимулов. Улучшать администрирование, снижать административную нагрузку на бизнес", - сказал Медведев.

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