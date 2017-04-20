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Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер

Экономика и бизнес
20 апреля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Таким образом пресс-секретарь президента ответил на просьбу уточнить, о чем договорились глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, однако содержание беседы Кремль не разглашает.

"Встреча была, она очень поздно состоялась, но она носит закрытый характер", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу уточнить, о чем договорились Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В среду Кадыров на встрече с Путиным сообщил, что руководство республики и "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве, а также о том, что компания и дальше будет вкладывать средства и развивать нефтяное направление в Чечне.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Кадыров, Рамзан Ахматович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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