Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, однако содержание беседы Кремль не разглашает.
"Встреча была, она очень поздно состоялась, но она носит закрытый характер", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на просьбу уточнить, о чем договорились Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В среду Кадыров на встрече с Путиным сообщил, что руководство республики и "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве, а также о том, что компания и дальше будет вкладывать средства и развивать нефтяное направление в Чечне.