В Крыму появится инфраструктура для подготовки сборных команд

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Активность руководства Крыма и Севастополя позволит уже в самое ближайшее время создать на полуострове современную спортивную инфраструктуру. Министерства спорта РФ рассчитывает, что в регионе появятся возможности для подготовки сборных команд страны, сообщила статс-секретарь, заместитель министра спорта Наталья Паршикова в ходе тематической секции на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"С Республикой Крым связаны большие надежды в связи с подготовкой спортивных сборных команд РФ. Тут благоприятные природно-климатические условия, регион в целом благоприятен по рельефу, который подходит для многих видов спорта. Те мероприятия, которые мы проводим с Минспорта РФ, органами федеральной власти вместе с руководством Республики Крыма и Севастополя дают возможность в ближайшее время увидеть современную инфраструктуру в свете развития физкультуры и спорта", - сказала Паршикова.

Модернизация спортивной инфраструктуры Крыма ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Крупнейшим проектом программы является создание тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", объем финансирования которого составляет порядка 2,2 млрд рублей.

В III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходит с 20 по 22 апреля, принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из порядка 50 стран мира. Информагентство ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.