В Крыму появится инфраструктура для подготовки сборных команд

Президент EJU: изменения в правилах сделали дзюдо понятнее, их оставят в силеСпорт 20 апреля, 13:03
Горшков: новый рекорд фигуристки Медведевой вызывает восхищениеСпорт 20 апреля, 13:01
Mirror: китайский клуб предложил футболисту "Челси" Косте рекордные €40 млн в годСпорт 20 апреля, 12:55
Объявлены итоги международной премии Citi Journalistic Excellence Award 2017Новости партнеров 20 апреля, 12:53
Абалкинские чтения прошли в Медиацентре "Российской газеты"Новости партнеров 20 апреля, 12:47
Организаторы представили программу форума "Сообщество" в ПриволжьеНовости партнеров 20 апреля, 12:28
ВФЛА отправила комментарии рабочей группе IAAF по поводу заявления КоуСпорт 20 апреля, 12:24
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМСпорт 20 апреля, 12:11
Лебзяк подтвердил, что возглавил сборную Туркмении по боксуСпорт 20 апреля, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Активность руководства Крыма и Севастополя позволит уже в самое ближайшее время создать на полуострове современную спортивную инфраструктуру. Министерства спорта РФ рассчитывает, что в регионе появятся возможности для подготовки сборных команд страны, сообщила статс-секретарь, заместитель министра спорта Наталья Паршикова в ходе тематической секции на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).
"С Республикой Крым связаны большие надежды в связи с подготовкой спортивных сборных команд РФ. Тут благоприятные природно-климатические условия, регион в целом благоприятен по рельефу, который подходит для многих видов спорта. Те мероприятия, которые мы проводим с Минспорта РФ, органами федеральной власти вместе с руководством Республики Крыма и Севастополя дают возможность в ближайшее время увидеть современную инфраструктуру в свете развития физкультуры и спорта", - сказала Паршикова.
Модернизация спортивной инфраструктуры Крыма ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Крупнейшим проектом программы является создание тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", объем финансирования которого составляет порядка 2,2 млрд рублей.
В III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходит с 20 по 22 апреля, принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из порядка 50 стран мира. Информагентство ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.