Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму появится инфраструктура для подготовки сборных команд

Экономика и бизнес
20 апреля, 12:46 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В Минспорте считают, что рельеф региона подходит для многих видов спорта
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Активность руководства Крыма и Севастополя позволит уже в самое ближайшее время создать на полуострове современную спортивную инфраструктуру. Министерства спорта РФ рассчитывает, что в регионе появятся возможности для подготовки сборных команд страны, сообщила статс-секретарь, заместитель министра спорта Наталья Паршикова в ходе тематической секции на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"С Республикой Крым связаны большие надежды в связи с подготовкой спортивных сборных команд РФ. Тут благоприятные природно-климатические условия, регион в целом благоприятен по рельефу, который подходит для многих видов спорта. Те мероприятия, которые мы проводим с Минспорта РФ, органами федеральной власти вместе с руководством Республики Крыма и Севастополя дают возможность в ближайшее время увидеть современную инфраструктуру в свете развития физкультуры и спорта", - сказала Паршикова.

Модернизация спортивной инфраструктуры Крыма ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Крупнейшим проектом программы является создание тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", объем финансирования которого составляет порядка 2,2 млрд рублей.

В III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходит с 20 по 22 апреля, принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из порядка 50 стран мира. Информагентство ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Темы дня
Загрузка...
Реклама