Красноярский край договорился с Минским тракторным заводом о замене сельхозтехники региона

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края и ОАО "Минский тракторный завод" в рамках Красноярского экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает частичную замену и ремонт сельскохозяйственной техники в регионе.

"Всесторонне мы поддерживаем наши отношения и в дальнейшем будем только улучшать - со стороны завода, я надеюсь, - качественные характеристики, а с наше стороны - не снижать количество продаж", - сказал после подписания министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов.

Он добавил, что еще с советских времен примерно 70% сельскохозяйственной техники в крае произведена минским заводом. "Я думаю, после подписания соглашения, количество техники, которая требует замены, будет по-прежнему доминантой на полях, на фермах Красноярского края", - заключил министр.

Генеральный директор ОАО "Минский тракторный завод" Дмитрий Белайц в свою очередь поблагодарил правительство края за поддержку белорусского производителя и помощь в субсидировании. "В 2016 году мы реализовали на 40% больше сельскохозяйственной техники, чем в предыдущие периоды. Этот показатель очень важный и свидетельствует о развитии региона", - сказал он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.