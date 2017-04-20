Красноярский край договорился с Минским тракторным заводом о замене сельхозтехники региона

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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края и ОАО "Минский тракторный завод" в рамках Красноярского экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает частичную замену и ремонт сельскохозяйственной техники в регионе.
"Всесторонне мы поддерживаем наши отношения и в дальнейшем будем только улучшать - со стороны завода, я надеюсь, - качественные характеристики, а с наше стороны - не снижать количество продаж", - сказал после подписания министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов.
Он добавил, что еще с советских времен примерно 70% сельскохозяйственной техники в крае произведена минским заводом. "Я думаю, после подписания соглашения, количество техники, которая требует замены, будет по-прежнему доминантой на полях, на фермах Красноярского края", - заключил министр.
Генеральный директор ОАО "Минский тракторный завод" Дмитрий Белайц в свою очередь поблагодарил правительство края за поддержку белорусского производителя и помощь в субсидировании. "В 2016 году мы реализовали на 40% больше сельскохозяйственной техники, чем в предыдущие периоды. Этот показатель очень важный и свидетельствует о развитии региона", - сказал он.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.