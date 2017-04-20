Утвержден перечень товаров, при продаже которых должна применяться кассовая техника

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил перечень товаров, при продаже которых вне торговых сетей должна применяться кассовая техника. Об этом он заявил на заседании коллегии Минфина.

"На днях я утвердил перечень непродовольственных товаров, при продаже которых на рынках, ярмарках, то есть вне пределов действия розничных сетей, продавцы обязаны будут применять контрольно-кассовую технику", - сообщил Медведев.

По его словам, это позволит усилить контроль за своевременной и полной уплатой налогов, а также защитить права покупателей, "потому что у них будет законный документ, который позволит отстаивать свои права в случае покупки на рынке некачественного товара".