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Утвержден перечень товаров, при продаже которых должна применяться кассовая техника

Экономика и бизнес
20 апреля, 12:50 UTC+3
Речь идет о продаже непродовольственных товаров на рынках, ярмарках, а также других местах, расположенных вне розничных сетей
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил перечень товаров, при продаже которых вне торговых сетей должна применяться кассовая техника. Об этом он заявил на заседании коллегии Минфина.

"На днях я утвердил перечень непродовольственных товаров, при продаже которых на рынках, ярмарках, то есть вне пределов действия розничных сетей, продавцы обязаны будут применять контрольно-кассовую технику", - сообщил Медведев.

По его словам, это позволит усилить контроль за своевременной и полной уплатой налогов, а также защитить права покупателей, "потому что у них будет законный документ, который позволит отстаивать свои права в случае покупки на рынке некачественного товара".

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