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Власти Крыма: потребность в ипотечных кредитах в регионе остается высокой

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:18 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В республике выдано 1,5 тыс. ипотечных займов на 2,5 млрд рублей
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Потребность в ипотечном кредитовании в Республике Крым превышает возможности банков по выдаче данного вида кредитов. Об этом сообщил зампредседателя совета министров республики Виталий Нахлупин на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"У нас достаточно активно формируется потребность по кредитованию участников ипотеки. Но не все банки в Крыму могут обеспечить растущие потребности", - сказал Нахлупин.

По его словам, есть два выхода из ситуации. Первый - привлечение дополнительных активов банков, а второй - это докапитализация НК "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования", который был создан в 2014 году. С начала года при поддержке фонда было выдано 250 млн рублей, однако это не обеспечивает растущие потребности в кредитах.

По данным управляющей отделением Южного главного управления Центрального банка России по Крыму Ирины Яблучанской, на текущий момент в Крыму выдано 1,5 тыс. ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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