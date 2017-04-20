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Медведев: долговая проблема регионов сохраняется, хотя удалось ослабить ее остроту

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Премьер отметил, что дефицит региональных бюджетов в 2016 году составил 12,5 млрд рублей против 171 млрд рублей в 2015 году
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Долговая проблема региональных бюджетов пока сохраняется, хотя дефицит бюджетов субъектов федерации сократился на порядок в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на коллегии министерства финансов.

"Были разработаны программы оздоровления региональных финансов для 15 регионов, у которых самый высокий уровень долга. Эти и целый ряд других решений позволили ослабить остроту долговой проблемы у регионов, хотя, конечно, она остается, и мы ее видим. Она существенная", - сказал Медведев.

По его словам, за последние годы снизился дефицит региональных бюджетов. "В 2016 году это было 12,5 млрд рублей, хотя совсем недавно, в 2015 году, был 171 млрд рублей. Это все-таки кратное снижение, это не может не радовать", - сказал Медведев.

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