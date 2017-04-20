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Объем "серого" фонда зарплат в РФ составляет более 10 трлн рублей в год

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:11 дата обновления: 20 апреля, 14:07 UTC+3
Как отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выход из этой ситуации "необходимо искать в сочетании экономических стимулов"
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем "серого" фонда зарплат в РФ превышает 10 трлн рублей в год, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.

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"Объем "серого" фонда зарплат составляет более 10 трлн рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций между "белой" и "серой" экономикой. Выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов", - сказал он.

Министр финансов указал, что такими стимулами являются изменение структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов.

"Кроме того, это другие механизмы вывода экономики из тени - расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков и т.д. Сокращение теневого сектора - существенный резерв для повышения собираемости налогов", - подчеркнул Силуанов.

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