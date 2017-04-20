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ЦБ РФ видит возможность снижения ключевой ставки во II квартале

Экономика и бизнес
20 апреля, 13:16 UTC+3
Как отметила глава Банка России, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ по ставке она может быть снижена на 0,25 или 0,5% пункта
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России видит возможность снижения ключевой ставки во втором квартале текущего года при сохранении позитивных тенденций в экономике, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на коллегии Министерства финансов.

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"Экономическая ситуация сейчас выглядит в целом обнадеживающей. Мы видим возможность продолжения снижения ключевой ставки во втором квартале, если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом", - сказала она.

На ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ по ставке она может быть снижена на 0,25 или 0,5% пункта. 

"Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. И я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится через неделю, может быть дискуссия о снижении ставки - между 25 и 50 базовыми пунктами", - сказала она.

Ближайшее заседание совета директоров запланировано на 28 апреля.

Как заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, он рассчитывает, что Банк России, видя, что инфляция снижается, будет принимать решение по ставке в соответствии со складывающейся макроэкономической ситуацией.

Банк России 24 марта текущего года впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 9,75% годовых. Регулятор объяснил снижение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжаются снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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